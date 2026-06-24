梅雨前線などの影響で県内は激しい雨が降りました。 長崎市ではがけ崩れが相次ぎ、交通への影響も出ています。 県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、長崎市では24日未明に激しい雨が降りました。 気象台は長崎市など5つの市と町にレベル4の土砂災害危険警報、長崎市にはレベル4の大雨危険警報を一時発表しましたが、現在は解除されています。 長崎市ではがけ崩れが相次ぎました。 田中町