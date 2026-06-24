2026年6月23日、中国メディアの中国新聞網は、中国の家電メーカー小米（シャオミ）のテレビで地震速報の誤配信があり、会社が公式に謝罪したことを報じた。記事によると、23日午後8時すぎに北京市とその周辺地域で利用されているシャオミ製テレビに、北京市海淀区でマグニチュード5程度の地震が発生したとの速報が表示され警報音が鳴る事案が発生した。配信された内容はテスト用の架空データであり、実際に地震は発生しなかったと