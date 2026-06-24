■FIFAワールドカップ2026グループF日本代表公開練習（日本時間24日、アメリカ・ナッシュビル）【写真で見る】サッカー日本代表の選手たちW杯日本代表史上最多の4得点をマークしたチュニジア戦から3日。日本代表は日本時間24日に合宿地のアメリカ・ナッシュビルで練習を行い、冒頭15分のみ報道陣に公開された。オランダ戦で左ひざを負傷し別メニューでの調整が続く久保建英（25）は、チュニジア戦に続きスウェーデン戦も欠場が