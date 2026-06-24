青森県の八甲田山系にタケノコ採りに入った70代の女性がクマに襲われてけがをしました。県内でのクマの人的被害は今年初めてです。きょう午前9時半過ぎ、青森市の八甲田山系で「70代の女性がけがをしている」と消防に通報がありました。警察などによりますと、女性は2人の男性とともにタケノコ採りで山に入り、クマに背中を引っかかれたほか、両足をかまれてけがをしたということです。記者「酸ヶ湯にある駐車場では、警察や消防な