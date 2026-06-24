国の重要文化財に指定されている「旧奈良監獄」を改修した高級ホテル「星のや奈良監獄」。6月25日の開業を前に、23日に報道陣に公開されました。 【画像で見る】「星のや奈良監獄」スイートルームなどホテル内部の様子は？ これまで奈良観光は日帰り客が多く、“宿泊が弱い”といわれてきました。このため観光資源を生かしきれない「大仏商法」とも揶揄されてきましたが、「星のや奈良監獄」は“観光の起爆材”とな