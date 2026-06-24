吉村紗也香カーリング女子のミラノ・コルティナ冬季五輪代表でフォルティウスの吉村紗也香（34）が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。「数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つ一つが私を成長させてくれた大切な時間だった」とコメントした。北海道出身の吉村は司令塔のスキップとして活躍。2023年の第1子の長男出産後もフォルティウスをけん引し、初出場した今年2月のミラノ・コルティナ五輪は8位だ