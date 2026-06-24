「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）悪天候のため、午後１時３０分に中止が決定した。２連戦初戦を落とした広島は床田、巨人は西舘が先発を予定していた。広島は今季６度目、巨人は３度目の雨天中止となった。