【女流雀士ＮＥＸＴヒロインインタビュー】今月から、芸能活動も行う麻雀プロの中でＭリーグ入りもささやかれるほどの実力を持つ女性雀士のインタビューしている。今回は、１９歳の時に民謡の全国大会で準優勝し、愛媛・伊予観光大使も務めながら、ガールズ音楽ユニット「Ｓｕｕｐｅａｓ（すーぴーず）」として活動している武田雛歩（日本プロ麻雀連盟）の後編。Ｍリーグへの正直な気持ちを告白する。自身の麻雀の特徴は「負けて