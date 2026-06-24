カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）が２４日、育成チームのロコ・ステラで活動していた松沢弥子の正式加入を発表した。ＬＳは２月のミラノ・コルティナ五輪の出場権を逃し、３月の世界選手権では小穴桃里が助っ人として参戦。４強入りを果たし、その後にメダルを獲得した五輪２大会メンバーの吉田知那美が３月末で退団していた。松沢は公式サイトを通じて、ロコ・ステラでの約８年間の応援やチー