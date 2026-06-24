２４日放送のＴＢＳ「ひるおび」では、元日本代表の中澤佑二氏、同じく元日本代表でサッカー解説者の福西崇史氏がサッカー北中米Ｗ杯、日本対スウェーデン戦（日本時間２６日）への展望を語った。２人がスウェーデン戦のキーマンとしてあげたのが２人のボランチ、田中碧と佐野海舟。田中碧について、中澤氏は「周りが本当によく見えている」、福西氏は「２手先、３手先が見えている」と評価。さらにドイツ・ブンデスリーガ屈