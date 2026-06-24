トム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥがタッグを組んだ『DIGGER/ディガー』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）の特別映像とティザーポスターが公開となった。米国での公開は2026年10月2日となっており、日本での公開は年内を予定している。「予告編解禁7月14日」の文字が踊るトリプルティザーポスター昨年のアカデミー名誉賞授賞式でのこと。映画界への多大な功績を讃えられ受賞を果たしたトムのもとへ、イニャリトゥ監督