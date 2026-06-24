パヘスが中堅での守備で躍動した【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に快勝した。大谷翔平投手は無安打に終わったが、チームで17安打を放つなど打線がつながった。打ち勝った試合の守備で“職人”のプレーが注目されてりる。1点リードで迎えた3回1死一、二塁の守備だった。ツインズのバクストンが左中間へ大飛球を放った。中堅のパヘスはフェン