トーマス・ミュラーがアルゼンチン戦の会場にサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出を視界に捉えている。22日（日本時間23日）、日本代表のTシャツを着た元ドイツ代表が発見され、ドイツでも反響が広がっている。日本時間23日に行われた1次リーグJ組のアルゼンチン-オーストリア戦。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯歴代最多となる通算18得点とした歴史的一戦