バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する女子日本代表のアウトサイドヒッター、秋本美空選手（19）が、2026-27シーズンはイタリア・セリエA女子のブスト・アルシーツィオ（UYBA Volley Busto Arsizio）へレンタル移籍で加入することが決まった。秋本選手は2025-26シーズン、ドイツ・ブンデスリーガ1部のドレスナーSCにレンタル移籍してプレーしており、2季連続、欧州のクラブで研鑽を積むことになる。秋本美空