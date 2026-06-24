「副首都構想」の実現に向け、地元の経済団体が24日、福岡市の高島市長に要望書を提出しました。福岡市の高島市長に要望書を提出したのは、福岡県商工会議所連合会の谷川浩道会長など、3つの経済団体です。「副首都構想」は、大規模災害時に首都機能を代わって担うことや、東京一極集中の是正などを目指すものです。提出された要望書では、首都機能のバックアップだけでなく、国の行政機能の分散・移転や本社機能などの集積を促し