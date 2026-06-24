福岡県や佐賀県では22日の降り始めからの雨量が200ミリを超えている所があります。気象台では25日にかけて引き続き大雨の恐れがあるとして、土砂災害などに注意・警戒するよう呼びかけています。 佐賀県南部や福岡県の筑後地方では断続的に雨が降り、22日の降り始めからの雨量は、佐賀県太良町でおよそ280ミリ、福岡県大牟田市で230ミリなど、各地で200ミリを超えています。これまでのところ、この大雨によるケガ人など、人的