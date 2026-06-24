日本の南の海上には台風7号と台風8号、2つの台風があり、どちらも北上中です。台風7号が接近中の沖縄の海上は台風からうねりで波が高くなり、すでに影響が出始めています。台風7号は、明日25日は強い勢力で沖縄の先島諸島へ、27日にかけて暴風域を伴ったまま本州に接近する恐れがあります。ダブル台風台風7号は明日25日は「強い」勢力で先島諸島へ26日は沖縄本島に接近日本の南の海上には台風7号と台風8号、2つの台風があり、