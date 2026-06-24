【決戦ビジュアル】ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画「キングダム 魂の決戦」。公開日７月17日よりMX4D・4DXの同時公開が決定した。さらに７月24日よりDolby Cinema・SCREENX・ULTRA 4DXの上映も決定した。新たに解禁された【決戦ビジュアル】では“希望”と“闇”が正面衝突。先日、IMAXの同時公開が発表されたばかりの本作だが、公開日7月17日より MX