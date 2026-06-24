他グループの結果次第で試合前にノックアウトステージ進出が決まる可能性もFIFA北中米ワールドカップ（W杯）に参戦中の日本代表は、グループFの第1戦でオランダ代表に2-2で引き分け、第2戦でチュニジア代表に4-0で下している。現地時間6月25日に第3戦のスウェーデン戦を控えるが、他グループの結果次第では、試合開始前にノックアウトステージへの進出が決まる可能性がある。日本は現在、勝ち点4、得失点差＋4、総得点6でオラ