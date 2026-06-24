コロンビアーコンゴが終わり、１次リーグ各組２戦目の全カードを終えた。得点ランキング１位はアルゼンチン代表ＦＷメッシが５得点。初戦のアルジェリア戦でのハットトリックで勢いに乗り、第２戦でも２得点を挙げた。２位はフランス代表ＦＷエムバペとノルウェー代表ＦＷハーランドの４得点。４位はカナダ代表ＦＷジョナサン・デービッド、ドイツ代表ＦＷウンダフが３得点で並ぶ。ポルトガル代表ＦＷ、Ｃ・ロナウドはウズベキ