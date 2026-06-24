国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が、パラグアイのコメンテーターが取材資格を剥奪された。複数のメディアが報じた。１９日のトルコ戦でアルミロンが口を覆うしぐさをして退場処分になった際、ＦＩＦＡのインファンティノ会長や主審を「泥棒」と批判するなどしていた。Ｗ杯から“出禁”となったのは、当該試合を中継していたパラグアイのメディアグループ「ＡＢＣ」で番組に出演するホルヘ・ベラ氏。前半終了間際にパラグアイＭＦ