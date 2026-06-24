7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が、7月1日発売のムック『CHEER Vol.71』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。ニューアルバム「ND5」をリリースし、7月11日からスタートする『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』への期待が高まる中、息の合ったグラビアとインタビューを披露した。【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子撮影では、本を読みながらの2ショットを実施。西畑が洋書を声に出し