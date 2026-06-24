SUPER EIGHT・横山裕と俳優・永尾柚乃が、25日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）に登場。新宿駅周辺を舞台に、「ゆのちゃん はじめて旅」に奔走する。【番組カット】長すぎる！ビャンビャン麺を堪能する横山裕＆永尾柚乃ら「ゆのちゃん はじめて旅」とは、小学4年生の永尾が、人生初の「はじめてグルメ」を探す旅に出発する番組の人気企画。今回は新宿を舞台に、横山と浦野モモアナウンサーの3人がは