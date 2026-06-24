元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。ユニークな特技を披露した。同番組で「匂いで人の性格とかを判断する」と切り出した高橋さん。化粧品の匂いや香水、加齢臭とは異なり、生まれつきの体臭で「一番多いのが美容液のビタミンCの、あの香りの方」と説明すると、スタジオではどよめきが。そして「実はそういう人って、見かけによら