沖縄県や九州地方に台風7号が接近しています。配送の遅れや窓口業務の休止など物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は24日午後1時現在、フェリーの欠航や航空便の積載制限などにより、東京・八丈島や鹿児島県の島しょ部、沖縄県全域で配達の遅れが出ています。佐川急便でも、沖縄県内の配送に遅れが発生しているということです。また、日本郵便は午前10時半現在、鹿児島県、長崎県、熊本県の一部の郵便局で窓口業務を休止していま