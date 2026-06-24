ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。空港でのサムライブルーのユニホーム姿を披露した。空港で、米国の国旗とサッカーボールとともに「ダラスに行って来ます」とつづり、ブルーのユニホーム姿の写真をアップした。FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネ