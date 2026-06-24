兵庫県神戸市のマンションの冷凍庫から男性の遺体が見つかり、元妻が逮捕された事件で、男性の遺体は死亡後すぐに損壊され、冷凍された可能性があることがわかりました。今月20日、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から西口豊さんの遺体が見つかった事件では、警察は、元妻で無職の望月亜紀容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕しました。西口さんは15年ほど前に亡くなったとみられていますが、捜査関係者への取材で、遺体は死亡後すぐに