STARTO ENTERTAINMENTが24日、公式サイトを更新し、同社の所属タレントへの誹謗（ひぼう）中傷に対する法的措置の進捗を報告した。「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」として更新され、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下「当社」）は、2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っており