サクランボの生産量全国一を誇る山形県東根市で「紅秀峰（べにしゅうほう）」の出荷が最盛期を迎えている。市内の農家岡崎広良さん（５２）方では、従業員らがつややかに赤く色づいた紅秀峰を箱詰めする作業に追われていた。岡崎さんは「今年は寒暖差と日中の適度な暖かさでよく育った。紅秀峰の鮮やかな色と甘み、プリッとした食感を楽しんでほしい」と話している。