きょうの県内は広い範囲で晴れています。午後からは湿った空気の影響を受け、次第に雲に覆われそうです。午後1時までの最高気温は富山市と魚津市で25.4度など、10の観測地点のうち3か所で夏日となっています。湿った空気の影響で雲が広がるものの、きょうは天気の大きな崩れはない見込みです。いっぽう、日本の南にある台風7号と8号について、今のところ県内への直接的な影響は少ないとみられますが、あす、あさっては台風からの湿