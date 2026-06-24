歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が22日、ブログを更新。2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの仏壇の写真を公開した。【映像】麻央さんの仏壇や「そっくり」と話題の麗禾・勸玄6月22日まで福岡県・博多座の舞台に立っていた團十郎。21日に更新したInstagramでは、「お墓参り 私行けないのでお墓参りお願いしていました 行ってくれたみたい あした（22日）は麻央の祥月命日です」とつづり、長女・麗禾さんと長男・勸玄さんが墓前