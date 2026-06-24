東洋水産は、「食」に興味・関心のある東北地区の高校生を対象にしたスープのレシピコンテスト「スマイル“フード”プロジェクトin東北2026」を開催する。2015年から継続し12回目。7月1日から9月4日の期間、3人1組のチームで応募を受け付ける。優勝チームの作品は「マルちゃん」ブランドのカップ入りフリーズドライスープとして来年秋に商品化する。開催目的には「食の未来を担う青少年の健全な育成と地域社会への貢献」を掲