トキエアの株主総会で和田共同代表が23日に解任されたことを受け、花角知事は24日の会見で「安定した経営をお願いしたい」と述べました。23日に開かれたトキエアの株主総会。昨年度24億円以上の赤字となったことが報告されたほか、去年6月に就任した和田直希共同代表が解任されました。これを受け花角知事は24日の会見で次のように述べました。【花角知事】「株主総会での話ですので特段コメントする立場にありませんが……一般論