神戸南京町で豚饅頭を販売する人気店老祥記は、産学連携の「ドリーム豚饅プロジェクト」により開発したオリジナル豚饅「たこ焼きまん」を6月23〜26日の4日間、同店で販売している。今年はオリバーソースと組み、開発は神戸国際調理製菓専門学校の学生が担当。同プロジェクトで販売した収益は、老祥記の子ども向け食育事業などに活用される。同プロジェクトは今年で5回目。毎年神戸の企業とコラボレーションを図り、新たな豚饅