北朝鮮による拉致被害者の蓮池薫さんが23日に長岡市内の高校で講演を行い拉致問題の解決への思いを共有してほしいと訴えました。長岡高校の生徒およそ950人を前に講演した蓮池薫さん。1978年に柏崎市の海岸で拉致され2002年に帰国を果たしましたがそれ以降、拉致被害者の帰国は実現していません。【拉致被害者蓮池薫さん】「みなさん若い人に託すしかない、今解決はしたい、だけど将来的に長期戦に出てきたって我々若者たちも拉