24日昼ごろ、秋田市桜4丁目の小学校敷地内でクマ2頭が目撃されました。秋田東警察署の調べによりますと24日午後0時ごろ、秋田市桜4丁目の桜小学校敷地内から北側に立ち去るクマ2頭を、この学校の複数の児童が目撃しました。学校の校舎まで約20メートルで、クマが立ち去った北側には桜中学校があります。周辺は住宅地が広がっていて、警察が注意を呼びかけています。