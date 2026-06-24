もうすぐ50になる。ガタがきているようで今年に入り老眼が加速しGW初日には突如じんましんに襲われ、それが治まると膝に水がたまり階段に一苦労するようになる。築20年以上のわが家も初老と思われ、トイレ、給湯器の順にぶっ壊れた。それらが一件落着すると洗面所の上水部分から水漏れが発覚。▼洗面所の下水は機能することから、風呂場からタライに汲んできた水を洗面用とし、キッチンから空容器に汲んできた水を歯磨き用とした