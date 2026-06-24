ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備え、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させるほか、『キングダム』『刃牙道』など人気アニメのエンディングテーマや、5月に全国公開された映画『名無し』の主題歌も手掛けるなど、次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core（ノベルコア）。そんな彼が、6月24日（水）に、RIZE（ライズ）／The BONEZ（ザ・ボーンズ）のJESSE（ジェ