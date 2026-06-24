エア・ウォーター（AW）は、グループでスイーツ事業を担うプレシアとヨネザワ製菓それぞれの全株式（持株比率100％）を、菓子卸ナシオに7月31日付で譲渡する。6月11日に契約し、15日付で公表した。AWは理由について「事業ポートフォリオ改革の一環」としている。プレシアは小売流通向け洋・和菓子製造販売事業を展開し、25年3月期売上高は106億円。ヨネザワ製菓は、流通向けシュークリームなどを展開し同期売上高は26億円。A