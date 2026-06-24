亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のリード曲「WAVE」を先行配信リリースした。 （関連：Rockon Social Clubが追求する可能性堺正章、氣志團、亀梨和也ら幅広いコラボを実現させる職人技） アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、そしてアルバム楽曲の幅やグラデーションを示す“WAVE”を表現したもの。亀梨自身が心を動かされた楽曲を中心に制作された1枚となって