山形市によりますと、きょう午前8時ごろ、山形県山形市八森の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は八森公民館から東へおよそ800メートルの場所です。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月23日（火曜）午後4時15分頃蔵王半郷地内の雑木林にてクマ1頭を目撃6月23日（火曜）午後2時30分頃大字上桜田地内の山林にてクマ1頭を目撃6月22