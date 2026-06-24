グーグルは、オンライン会議サービス「Google Meet」で、iPhoneの「Safari」ブラウザから直接通話に参加できる機能の提供を開始した。 今回の更新により、iPhoneでもGmailアプリまたはMeetアプリを事前にインストールすることなく、Safariを通じて直接ミーティングに参加できるようになった。Googleアカウントがなくても、自身の名前を入力するだけで通話への参加をリクエストできる。Google Mee