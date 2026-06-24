◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が２か月半ぶりに実戦復帰した。３軍戦で先発し２回２安打０封で１奪三振。降板後は「グッド。ひとまず良かった。久々にバッターに投げられて楽しかったのもあるし、ゾーンに投げることができてよかった」と胸をなで下ろした。直球は最速１４９キロ。チェンジアップ、カットボール、ナックルカーブもま