Ｊ２磐田は２４日、Ｊ１浦和・ＧＫ牲川歩見（にえかわ・あゆみ）の獲得を発表した。完全移籍での加入となる。牲川はジュビロの下部組織から２０１３年にトップ昇格。その後、鳥栖、群馬、沼津、水戸を経て、２２年に浦和に移籍してプレーしていた。牲川はクラブを通じ「自分が生まれ育った場所であり、幼い頃から身近な存在だったジュビロ磐田の一員に再びなれることを、大変嬉しく思います。積み重ねてきた経験を生かしながら