Ｊ２磐田はＪ１水戸ＤＦダニーロの完全移籍での加入を２４日、発表した。ダニーロはクラブを通じて「日本サッカー界において長い伝統と歴史を持つこのクラブのユニフォームに袖を通せることは、選手として大きな喜びであり、誇りです」とコメントした。ダニーロはブラジル出身で、身長１８３センチの高さを持つＤＦ。ブラジルのアトレチックＭＧを経て、２５年シーズンにＦＣ今治でＪリーグに挑戦。２６年はＪ１水戸にして、明