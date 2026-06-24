ファミリーマートは24日、クマの被害防止拡大を受け、威嚇音などでクマを警戒させるオオカミ型の野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を始めたと発表した。【写真】相次ぐ被害の中で…コンビニで配備されるクマ対策グッズモンスターウルフは、50種以上の威嚇音をランダム再生し、赤色LEDと青色LEDの点滅で威嚇する。赤外線センサーによる熱感知でクマの接近を感知し、装置が稼働する。ソーラーパネル対応のため電源