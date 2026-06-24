胸の内を吐露「ピンピンコロリに違いないと確信していただけに残念です」将棋棋士の羽生善治九段が24日、自身のXを更新。愛犬でゴールデンレトリバーのルークくんが悪性メラノーマ（悪性黒色腫）を患っていることを公表した。【写真】愛犬の“突然の病”報告全文と羽生善治九段＆ルークくんの2ショット羽生九段は「私事で恐縮ですが、家族のルーク君が悪性メラノーマになってしまいました」と報告。これまで元気に過ごしてきた