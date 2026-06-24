Ｊ２磐田はＪ１岡山のＦＷ太田龍之介（２４）の期限付き移籍加入を２４日、発表した。太田はクラブを通じて「伝統と歴史のあるクラブで戦えることを、大変嬉しく思います。チームのＪ１昇格に貢献できるよう、全身全霊をかけて戦います」とコメントした。太田は岡山下部組織から明治大を経て、岡山でプロキャリアをスタート。２５年度にレンタルでプレーしたＪ３栃木ＳＣでは２５試合に出場して１０得点を記録。今季は甲府にレ