広島・辰見鴻之介内野手が２４日、広島・廿日市市内の大野練習場でリハビリを開始した。２２日に広島市内の病院で「左膝内側側副じん帯損傷」と診断。前日２３日に出場選手登録を抹消されていた。ここまでリーグ３位の１６盗塁をマークしている代走の切り札は、早期の１軍復帰へ「１日でも早く（１軍に）行けるように、リハビリを頑張ります」と力強く意気込んだ。辰見は２１日のヤクルト戦（神宮）で７回無死一塁から代走で二