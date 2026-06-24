昨年の有馬記念と皐月賞を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は夏場に右前脚の膝部分のクリーニング処置を行うことになった。馬主のサンデーサラブレッドクラブが６月２４日、発表した。同馬は宝塚記念（９着）後のレントゲン検査でトウ骨遠位端に骨膜が出ていることが確認された。歩様に大きな変化は見られなかったが、夏場を治療に充てる方針が決定。同馬は２３日発でノーザンファー